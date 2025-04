POS Easy è ancora più conveniente: cashback del 50% sulle commissioni

Hai appena aperto un’attività oppure vuoi cambiare il POS? Axerve ha lanciato una promozione per i propri clienti sul proprio POS Easy a commissioni: ottieni il rimborso del 50% sulle commissioni applicate alle transazioni.

Per usufruire del cashback, è sufficiente richiedere il POS Easy entro il 30 aprile, online attraverso la pagina dedicata alla promozione Axerve. Ecco come funziona!

Come funziona il cashback del 50%

Ogni nuovo cliente che richiede POS Easy a commissioni entro il 30 aprile, potrà usufruire del rimborso del 50% sulle commissioni, che sono pari all’1%, fino al 31 maggio. A patto che rispetti determinate condizioni: il rimborso sarà erogato mensilmente tramite bonifico bancario, direttamente sul conto corrente indicato in fase di sottoscrizione del servizio. Ma l’importo massimo rimborsabile al mese è di 40 euro, mentre importi inferiori ai 2 euro non saranno rimborsati.

Tutti i motivi per scegliere POS Easy

POS Easy è perfetto per l’uso in mobilità. Grazie alla SIM inclusa, il terminale si connette automaticamente alla rete con miglior copertura nella zona, così i pagamenti saranno sempre assicurati, ovunque tu sia. Nessun costo extra per traffico dati o chiamate.

Le commissioni, come anticipato, sono fisse all’1%. Non dovrai pagare nessun canone, ad eccezione del costo d’acquisto del terminale pari a 100 euro + IVA. È inoltre richiesta un’imposta di bollo di 16 euro. I vantaggi sono numerosi: avrai accesso a una dashboard online per monitorare e gestire le transazioni in tempo reale, mentre i fondi vengono accreditati direttamente sul tuo conto corrente entro il giorno lavorativo successivo.

Compatto e leggero, con sistema operativo Android, POS Easy offre anche:

La già citata connettività 4G e anche quella Wi-Fi , con SIM multioperatore inclusa

e anche quella , con SIM multioperatore inclusa Stampa scontrini su carta termica in doppia copia

su carta termica in doppia copia Supporta i principali circuiti di pagamento internazionali e anche i wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay

Questa è l’occasione giusta se hai bisogno di un nuovo POS per la tua attività: richiedi POS Easy di Axerve entro il 30 aprile per ricevere il 50% cashback sulle commissioni.