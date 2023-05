Conto a zero spese e 10 euro in regalo scegliendo oggi Revolut

Revolut è sempre di più un punto di riferimento del settore bancario in Italia: per chi è alla ricerca di un conto a zero spese, in particolare, la fintech propone una soluzione completa e ricca di funzionalità. Con la promozione in corso, inoltre, chi sceglie Revolut riceve anche 10 euro di regalo di benvenuto. L’offerta in questione è disponibile in esclusiva tramite il link qui di sotto. Basta accedere al sito di Revolut, inserire il numero di cellulare e avviare la procedura di registrazione per aprire il conto gratuito e ricevere il bonus di benvenuto.

Conto Revolut: zero spese e 10 euro di bonus di benvenuto per tutti

Scegliere Revolut è ancora più conveniente, grazie al bonus di benvenuto di 10 euro riservato a tutti i nuovi clienti oltre che ad un’offerta di conti sempre più ricca. Per i suoi nuovi clienti, infatti, la fintech propone quattro opzioni tra cui scegliere: Standard (con canone gratuito), Plus (a 2,99 euro al mese), Premium (a 7,99 euro al mese) e Metal (a 13,99 euro al mese). I vari piani di Revolut presentano vantaggi crescenti, garantendo al singolo utente la possibilità di poter scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Per chi è alla ricerca di un conto a zero spese, quindi, Revolut Standard con carta abbinata per pagamenti e prelievi e una completa gestione online rappresenta la scelta più adatta, garantendo un servizio completo e, all’occorrenza, personalizzabile con il passaggio ad un piano più completo. I piani Plus, Premium e Metal, infatti, consentono di individuare l’offerta bancaria giusta in modo semplice.

Registrarsi a Revolut e aprire il conto è semplicissimo: basta utilizzare il link qui di sopra per raggiungere il sito della fintech. A questo punto, sarà sufficiente inserire il numero di cellulare per avviare la procedura di sottoscrizione. L’intera pratica viene poi completata tramite app, in modo sicuro e rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.