Conto Arancio: aprilo e fai crescere i tuoi risparmi del 3% annuo

Riuscire a gestire nel migliore dei modi il denaro è desiderio di ciascuno di noi. Al giorno d’oggi, nonostante le soluzioni che ci vengono offerte siano tante, non è per niente semplice scegliere quella migliore. Se hai sempre desiderato gestire al meglio il tuo denaro, oggi puoi finalmente farlo aprendo subito Conto Arancio. Una soluzione che ti consente di fare fruttare i tuoi risparmi. Scopriamo insieme maggiori dettagli!

Grazie ad ING puoi aprire e attivare Conto Arancio con un bonifico e per i primi 12 mesi dalla data di attivazione hai il 3% annuo lordo di interesse sulle somme depositate fino ad un massimo di 100.000 euro. Non a caso, infatti, l’obiettivo del conto deposito è quello di permetterti di avere un prodotto bancario, diverso dal conto corrente tradizionale, con una remunerazione sul denaro depositato. Inoltre, non prevede servizi come carta di credito, bonifico, assegni e domiciliazioni. Ricorda che il conto deposito si appoggia al conto corrente dal quale è alimentato sia per quanto riguarda le operazioni di prelievo che per i versamenti.

Conto Deposito ING fa crescere i tuoi risparmi

Quale momento migliore se non questo per poter far crescere i tuoi risparmi? Con Conto Arancio di ING puoi avere un conto di deposito che ti aiuta a gestire i tuoi risparmi remunerandoli. Non hai vincoli e puoi mettere e togliere i tuoi soldi in qualsiasi momento. In più, con Conto Arancio non hai costi nascosti da sostenere nè sorprese. Costi di apertura, chiusura, versamenti, prelievi e rendiconto online sono tutti pari a 0 euro.

Non perdere altro tempo: se sei già titolare di un Conto Corrente Arancio o di un altro prodotto ING, puoi aprire Conto Arancio direttamente dalla tua Area Riservata del sito. Altrimenti, se non sei ancora cliente, puoi richiedere l’apertura direttamente dal sito.