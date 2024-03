Conto Arancio e Conto Corrente Arancio: interessi al 5%

Con Conto Arancio e Conto Corrente Arancio, ING offre una combinazione di conti che permette ai risparmiatori di ottenere un interesse annuo lordo del 5% per i primi 12 mesi sulle somme depositate.

Quest’offerta è riservata ai clienti che apriranno e attiveranno con un primo bonifico Conto Arancio e Conto Corrente Arancio offrono un interesse del 5% per 12 mesi su depositi fino a 100.000€, con flessibilità di prelievo e zero costi.entro l’11 maggio 2024 Conto Corrente Arancio e Conto Arancio, accreditando lo stipendio entro il 31 agosto 2024.

Come accedere all’offerta

Per ottenere l’interesse annuo lordo del 5%, è necessario attivare sia Conto Corrente Arancio che Conto Arancio entro l’11 maggio, con un primo bonifico, e accreditare lo stipendio entro il 31 agosto. In alternativa, è possibile versare almeno 1.000 euro ogni mese sul Conto Corrente Arancio. Per chi non può soddisfare queste condizioni, Conto Arancio offre comunque un interesse del 3% per 12 mesi.

Nessun vincolo e zero costi

Conto Arancio si distingue per la sua assenza di vincoli: i fondi sono sempre disponibili per il trasferimento o il prelievo. Inoltre, non ci sono costi associati all’apertura, alla gestione, al trasferimento o alla chiusura del conto. Questo rende il conto un’opzione attraente per chi cerca una soluzione di risparmio flessibile e senza spese nascoste.

Gestione digitale

Questo conto deposito non solo aiuta a far crescere i risparmi, ma offre anche la comodità di gestire i fondi tramite bonifici dal conto corrente o giroconti da Conto Corrente Arancio. Inoltre, è possibile accedere al conto e gestirlo facilmente tramite smartphone, grazie all’app dedicata.

Apertura e gestione semplice

La procedura di apertura di Conto Arancio e Conto Corrente Arancio è semplice e può essere completata online anche utilizzando il sistema Spid per la verifica dell’indentità. La gestione del conto è intuitiva, e la chiusura può essere richiesta senza costi aggiuntivi.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Arancio e Conto Corrente Arancio clicca qui.