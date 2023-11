Conto Arancio: guadagna di più con i tuoi risparmi

Conto Arancio si presenta come un’opportunità imperdibile per far fruttare al massimo i propri risparmi. Con un rendimento annuo lordo del 4% per i primi 12 mesi su somme fino a 100.000€, questo conto deposito online si distingue per la sua convenienza e flessibilità.

Una delle caratteristiche più allettanti è la gestione completamente online del conto deposito. Da qualsiasi luogo, è possibile monitorare gli interessi accumulati attraverso l’area riservata del sito o l’App di ING. Questo aspetto rende il processo trasparente e accessibile.

Conto Arancio: caratteristiche principali del conto deposito di ING

La promozione attuale offre un rendimento elevato senza vincoli, a condizione che la sottoscrizione avvenga entro il 31 dicembre. La flessibilità raggiunge il suo apice nel poter disporre delle somme in qualsiasi momento, senza sacrificare gli interessi maturati.

Le caratteristiche principali del Conto Arancio includono zero costi operativi. Apertura, gestione, trasferimento e chiusura sono tutte operazioni gratuite. Inoltre, il conto è coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, garantendo la sicurezza degli investimenti.

L’apertura del conto è un processo rapido e intuitivo. Basta seguire i passaggi indicati sulla pagina ufficiale, inserendo i dati necessari per completare la procedura. Una volta attivato il conto, si può iniziare a risparmiare senza indugi.

Per alimentare il conto, è sufficiente effettuare un bonifico dall’IBAN associato. Gli interessi vengono accreditati direttamente sul deposito a fine anno o alla sua chiusura. Dopo il primo anno, il tasso di interesse si attesta all’1%.

Sia per i nuovi clienti che per chi già fa parte della famiglia ING, Conto Arancio si presenta come un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Aprilo ora e godi di un tasso di rendimento elevato per far crescere in modo significativo i tuoi risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.