Conto Arancio: il conto deposito svincolato con interesse del 3%

Non ti piacciono i vincoli? Richiedi ora Conto Arancio, il conto deposito di ING con interesse del 3% annuo lordo per i primi 12 mesi, che ti permette di prelevare i soldi quando vuoi! Gli interessi vengono infatti accreditati sulle giacenze giornaliere e non è necessario un vincolo per evitare di perderli: conservi quelli che hai già accumulato!

Conto Arancio: il risparmio senza vincoli offerto da ING

Caratteristiche

Conto Arancio offre un tasso di interesse annuo lordo del 3% per un periodo di 12 mesi, fino a un massimo di 100.000 euro. Questo rendimento è allettante, soprattutto considerando che non ci sono vincoli: i clienti possono depositare e prelevare i loro soldi quando vogliono, senza perdere gli interessi.

È un conto deposito, quindi non ci sono costi aggiuntivi per quanto riguarda l’apertura, la gestione, il trasferimento, il prelievo, il versamento e l’eventuale chiusura. Inoltre, non è nemmeno richiesta una giacenza minima.

Come aprire Conto Arancio

Per aprire il conto deposito ti basta andare nella pagina ufficiale e seguire la procedura guidata, facendo clic nel tasto relativo che trovi subito davanti. È necessario avere un documento d’identità, un codice fiscale e l’IBAN del proprio conto corrente. Dopo averlo aperto e attivato con un primo versamento entro l’11 maggio, per i primi 12 mesi dall’attivazione otterrai un interesse del 3% annuo lordo fino a 100.000€.

Superati i termini, l’interesse scende alla percentuale indicata nel contratto.

Gestione del conto deposito

Puoi gestire facilmente il conto tramite l’area riservata dell’app, disponibile per Android o iOS, o dell’homebanking, controllando saldo e interessi accreditati. Puoi versare ulteriori somme quando vuoi, tramite bonifico all’IBAN dedicato del conto deposito.

Conto Arancio di ING è un’opzione eccellente per chi cerca un conto deposito sicuro e conveniente. Con il suo tasso di interesse competitivo, l’assenza di costi nascosti e, soprattutto, di qualsiasi vincolo, rappresenta una soluzione ideale e vantaggiosa per far crescere i propri risparmi.