Conto Arancio ING, aprilo a costo zero e ottieni il 5% di interessi

Al giorno d’oggi mettere da parte del denaro è sempre più difficile a causa del caro vita. Se, però, sei alla ricerca di una soluzione sicura e vantaggiosa per poter gestire al meglio il tuo denaro ING offre diverse soluzioni pensate per soddisfate diverse esigenze. Oggi parliamo di Conto Arancio ING, un conto deposito che ti consente di ottenere il massimo dai tuoi risparmi.

Il tuo obiettivo oggi è quello di sfruttare al meglio i tuoi risparmi? Se la risposta è sì, non puoi non approfittare dei vantaggi dei Conto Arancio ING. Hai infatti zero spese da sostenere e soldi sempre disponibili nel caso in cui avessi bisogno di utilizzarli. Inoltre, il grande vantaggio del Conto Arancio ING è quello di poter ottenere il 5% annuo lordo per 12 mesi sulle somme depositate.

Con il 5% per 12 mesi, far crescere il tuo denaro non è mai stato cosi semplice. Per scoprire ulteriori dettagli puoi effettuare in autonomia un calcolo tramite simulatore online inserendo importo e durata. Ad esempio, con un importo di 15.000 euro e durata di 12 mesi i tuoi risparmi diventano 15.750,00 euro. Ricorda che l’importo massimo depositabile è di 100.000 euro. Che aspetti? Approfitta dei vantaggi ING

Conto Arancio: la scelta per ottenere il massimo dai risparmi

Lo sai che avere il 5% per 12 mesi è un grande vantaggio? Per avere il 5% sul tuo denaro è semplicissimo: ING ti chiede solamente di aprire Conto Corrente Arancio includendo anche Conto Arancio nella tua scelta. Hai tempo per attivarli fino all’11 maggio con un primo bonifico e fino al 31 agosto per accreditare il tuo stipendio. A tal proposito, ti ricordiamo che se non hai la possibilità di accreditare lo stipendio puoi versare sul tuo Conto Corrente Arancio almeno 1.000 euro ogni mese.

Che aspetti? Conto Arancio ING ha zero costi di apertura, gestione, trasferimento e chiusura; i tuoi soldi sono sempre a disponibili cosi da poter mettere e togliere i risparmi in qualsiasi momento ma, soprattutto, ti consente di ottenere interessi!