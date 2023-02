Conto Arancio ING per far crescere i tuoi risparmi a un tasso conveniente

A causa della difficile ripartenza post-pandemia, unita allo scoppio della guerra in Ucraina e al conseguente rincaro delle materie prime, far crescere i tuoi risparmi è diventato complesso.

Fortunatamente, la risposta efficace arriva da ING, banca digitale che ha portato il conto deposito nel nostro Paese nei primi anni del 2000.

Si tratta di una soluzione alla portata di tutti, pensata per remunerare liquidità ai risparmiatori italiani in sicurezza e in modo semplice.

Il nome del conto deposito è Conto Arancio, che non è cambiato rispetto al passato, poiché è privo di vincoli, trasparente e a tua disposizione 24 ore su 24 ore.

Far crescere i tuoi risparmi è adesso possibile con Conto Arancio

Per far crescere i tuoi risparmi, la soluzione pensata da ING è di applicare nei primi 3 mesi sulla somma che depositerai il 3% di tasso di interesse annuo lordo.

Come dicevamo, non ci sono vincoli, quindi vuol dire che la somma di denaro depositata è a tua completa disposizione quando vuoi.

Con il tuo deposito potrai far fronte alle spese future e usarlo per investire qualora i mercati mostrano elevata volatilità.

Inoltre è un conto a zero spese. Lo apri gratuitamente cliccando sul link qui sotto:

A questo punto ti starai chiedendo se il conto deposito è rischioso. Assolutamente no! È uno dei prodotti di risparmio più sicuri, e ING è un gruppo bancario internazionale presente in 40 Paesi e che conta più di 38 milioni di clienti.

Stiamo parlando di uno degli istituti bancari più solidi in Europa e che ti offre un rendimento trasparente e la possibilità di riavere il denaro depositato quando vuoi.

Ci sono altre forme di investimento, a volte più convenienti, ma non sempre ti garantiscono un rendimento certo. Invece, Conto Arancio ti dà proprio ciò che afferma.

Infine, come tutti i conti deposito, anche la soluzione di ING è protetta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, con una copertura che arriva a 100.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.