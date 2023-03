Conto Arancio ING, per te canone zero e 3% di interessi senza vincoli

Se stai cercando un nuovo conto corrente, allora sei fortunato perché oggi c’è una fantastica offerta in palio: Conto Corrente Arancio di ING, a canone zero, e con in più il vantaggio di guadagnare il 3% di interessi nei primi 3 mesi (poi dello 0,5%) senza vincoli sulla somma depositata.

Selezionando la proposta ING potrai facilmente riprendere il controllo delle spese del tuo conto corrente e godere di una serie di vantaggi su misura.

Il procedimento di apertura del conto è un gioco da ragazzi ed è gratuito. Vai al sito web ufficiale di ING per iniziare questa semplice procedura. Fai clic sul collegamento sottostante per ulteriori dettagli.

Conto Arancio ING, canone zero e 3% di interessi: i dettagli

Il Conto Corrente Arancio ING presenta un’offerta che può essere così definita:

canone zero , che elimina di fatto i costi di mantenimento;

, che elimina di fatto i costi di mantenimento; tutte le operazioni bancarie, dai bonifici alle altre, sono totalmente gratuite se effettuate tramite Home Banking;

se effettuate tramite Home Banking; inclusa col conto una carta di debito , gratuita, che può essere utilizzata per effettuare pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay. Si possono prelevare fondi, con una commissione fissa di 0,90 euro;

, gratuita, che può essere utilizzata per effettuare pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay. Si possono prelevare fondi, con una commissione fissa di 0,90 euro; il Modulo Zero Vincoli che libera i titolari di conto dalle spese di prelievo e consente prelievi gratuiti attraverso il canale del Servizio Clienti. Il costo è di 2 euro , ma puoi azzerarlo accreditando sul conto il tuo stipendio o pensione o versando mensilmente almeno 1.000 euro ;

che libera i titolari di conto dalle spese di prelievo e consente prelievi gratuiti attraverso il canale del Servizio Clienti. Il costo è , ma puoi azzerarlo accreditando sul conto il tuo stipendio o pensione o versando mensilmente ; con soli 2 euro al mese puoi ottenere una carta di credito MasterCard Gold con plafond di 500 euro . Spendendo 500 euro al mese o iscrivendosi ad un piano Pagoflex il canone si azzera. Questo piano ti permette di pagare le tue spese in comode rate;

puoi ottenere una carta di credito con plafond di . Spendendo o iscrivendosi ad un piano il canone si azzera. Questo piano ti permette di pagare le tue spese in comode rate; tasso di interesse del 3% per tre mesi sulle somme depositate. Dopo questo periodo promozionale, verrà applicato un tasso di interesse dello 0,5% senza vincoli.

Per aprire il Conto Corrente Arancio ING, devi seguire la semplice procedura di sottoscrizione online facendo clic sul collegamento qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.