Conto Arancio: interessi al 3% per 3 mesi e zero spese per sempre

Il Conto Corrente Arancio è una delle migliori opzioni in questo momento per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. La proposta di ING, infatti, abbina la possibilità di sfruttare un conto a zero spese, azzerando quindi le spese di gestione del proprio denaro, con una promozione riservata ai nuovi clienti che possono beneficare di interessi al 3% sui propri risparmi per i primi 3 mesi (poi 0,5%, sempre senza vincoli).

Si tratta di una combinazione vincente: il risparmio garantito dall’assenza dei costi si accompagna all’incremento del valore della propria liquidità, ottenibile grazie al tasso di interesse agevolato. La promozione è accessibile tramite il sito ufficiale di ING, raggiungibile dal link qui di sotto. Conto Corrente Arancio è anche personalizzabile, con l’aggiunta di servizi extra come la Carta di Credito.

Conto Corrente Arancio: zero spese e interessi al 3% per 3 mesi con la nuova offerta di ING

Con la nuova promozione in corso, per i nuovi clienti che scelgono il Conto Corrente Arancio c’è la possibilità di sfruttare un conto corrente con:

canone zero

carta di debito inclusa gratis (con commissione di 0,95 euro per i prelievi in area Euro)

inclusa gratis (con commissione di 0,95 euro per i prelievi in area Euro) bonifici e altre operazioni gratis se effettuate tramite il canale Home Banking

e altre operazioni se effettuate tramite il canale Home Banking interessi al 3% per i primi 3 mesi, poi 0,5% (sempre senza vincoli sull’importo depositato)

Per arricchire il conto è possibile scegliere Modulo Zero Vincoli che aggiunge:

bonifici e altre operazioni gratis anche se effettuate tramite il Servizio Clienti

prelievi senza commissioni con carta di debito in area Euro

con carta di debito in area Euro un modulo di assegni ogni anno

Il Modulo Zero Vincoli costa 2 euro al mese ma il canone è azzerabile accreditando stipendio o pensione oppure registrando entrate per almeno 1.000 euro.

Per richiedere il conto corrente è disponibile il link qui di sotto.

Da notare che è possibile arricchire il conto corrente con la Carta di Credito Mastercard Gold. La carta include un plafond di 1.500 euro e un canone di 2 euro al mese che viene azzerato registrando almeno 500 euro di spese oppure attivando un piano Pagoflex per dilazionare il pagamento delle spese sostenute in un mese.

