Conto Arancio: la flessibilità per i tuoi risparmi

Per chi attiva un conto deposito entro il 13 maggio 2023, Conto Arancio offre un rendimento del 3% annuo lordo sulle somme depositate per i primi 3 mesi.

Conto Arancio è il conto deposito digitale offerto da ING, facile da gestire, non prevede costi di apertura o vincoli di alcun tipo, al termine del periodo promozionale il rendimento sulle somme depositate sarà dello 0,5% annuo lordo.

Per aprire un conto con Conto Arancio basterà compilare online il modulo di richiesta e inviare i documenti per la verifica dell’identità. Dopo che la richiesta è stata approvata, il conto verrà attivato e sarà possibile iniziare a depositare denaro.

Grazie al servizio di home banking è possibile gestire il conto in modo facile e intuitivo ovunque ci si trovi direttamente dall’ App ING o dal sito web.

Il conto deposito è collegato a Conto Corrente Arancio, un conto a canone gratuito che permette di azzerare a i costi legati alle operazioni bancarie attivando Modulo Zero Vincoli e accreditando lo stipendio o la pensione, oppure con entrate di almeno 1.000€ al mese.

Attivando Modulo Zero Vincoli sono inclusi gratuitamente prelievi senza commissioni in tutti gli sportelli automatici in Italia e in Europa, bonifici SEPA gratuiti fino a 50.000€ online e al telefono, e un modulo di assegni all’anno.

Sono sempre inclusi anche i pagamenti di bollettini postali e ricariche telefoniche da sito e da App, MAV, RAV e F24. Attivando modulo Zero vincoli sono inclusi anche i pagamenti effettuati tramite servizio clienti.

Modulo Zero Vincoli si può attivare in fase di apertura di conto oppure successivamente, e si può disattivare gratuitamente ed in qualsiasi momento dal sito web.

