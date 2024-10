Conto Arancio offre il 4% annuo lordo per 12 mesi

Conto Arancio è il conto deposito della banca olandese ING. Nell’ambito dell’ultima promozione, chi sceglie di aprire il conto online Conto Corrente Arancio, e aggiunge Conto Arancio in fase di apertura, riceverà il 4% annuo lordo per 12 mesi sulle somme vincolate. L’altro requisito necessario è l’accredito dello stipendio sul conto corrente appena aperto.

Zero costi di apertura, gestione, trasferimento e chiusura, soldi sempre disponibili e un tasso di interesse estremamente competitivo rispetto a quello proposto dalle altre banche: questi i principali punti di forza di Conto Arancio, a cui si aggiungono anche i vantaggi del conto a canone zero Conto Corrente Arancio Più.

La promozione di ING è accessibile su questa pagina dedicata del sito ufficiale.

Come ottenere il 4% annuo lordo per 12 mesi con Conto Arancio

Il primo passaggio prevede l’apertura di Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre. Durante la fase di iscrizione, bisogna poi aggiungere il conto deposito Conto Arancio (in entrambi i casi l’apertura è gratis, ndr). Il terzo e ultimo step prevede l’accredito dello stipendio su Conto Corrente Arancio entro il 31 gennaio 2025. Accredito che consente di azzerare il canone del conto e di avere inclusi gratis prelievi in Italia e in Europa, il canone della carta di credito Mastercard Gold e della carta di debito Mastercard, più bonifici SEPA (anche istantanei).

Riguardo a quest’ultimo passaggio, se non si ha una busta paga si può accreditare la pensione, a patto che l’importo sia pari o superiore a 1.000 euro. E se non si dovesse avere un assegno previdenziale, ING accetta anche entrate mensili di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Seguendo correttamente i passaggi qui sopra, i nuovi clienti ING riceveranno il 4% annuo lordo per i primi 12 mesi. Il regolamento dell’ultima iniziativa della banca olandese chiarisce inoltre che l’importo massimo vincolabile è di 50.000 euro.

Per maggiori informazioni sulla promozione di ING e l’apertura di Conto Arancio è sufficiente visitare il sito ufficiale della banca.