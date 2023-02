Conto Arancio: ottieni il 3% annuo con la massima sicurezza

Conto Corrente Arancio è il conto di ING 100% online che si può attivare in pochi click e si gestisce direttamente da smartphone tramite l’App di ING, oppure dal sito.

Oltre alla comodità del digitale, per tutti i clienti che apriranno e attiveranno il Conto entro il 31 marzo 2023, Conto Arancio offre il 3% annuo lordo per 3 mesi sulle somme depositate fino ad un massimo di 100.000 euro.

Al termine dei tre mesi, le somme su Conto Arancio continueranno a crescere con un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo lordo. In caso di necessità i fondi non sono vincolati e rimangono sempre disponibili per il prelievo.

Conto Corrente Arancio è un conto a canone 0€, prevede un costo di 0,95€ per i prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa. Le operazioni effettuate online sono gratuite mentre se vengono effettuate tramite Servizio Clienti hanno un costo di 2,50€.

Tutti i costi possono essere azzerati attivando Modulo Zero Vincoli e accreditando lo stipendio, la pensione, o con entrate di almeno 1.000€ al mese. Modulo Zero Vincoli si può attivare in fase di apertura di conto o successivamente e si può disattivare gratuitamente in qualsiasi momento dal sito web.

Aprire Conto Corrente Arancio è semplice e richiede solo pochi minuti. Una volta inseriti i dati, è possibile scegliere eventuali carte di pagamento, dopodiché si potrà attivare il conto con un bonifico per iniziare ad usarlo subito. L’apertura è 100% online con firma digitale.

Con Conto Arancio si potranno effettuare tutte le operazioni direttamente dall’app per smartphone oppure dal sito. In più sarà possibile ottenere informazioni sui prodotti ING via chat e WhatsApp o tramite il Servizio Clienti telefonico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.