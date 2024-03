Conto Arancio: per te 5% di interessi per 12 mesi se lo apri subito

Hai sempre voluto ottenere il massimo dai tuoi risparmi ma non hai mai trovato la soluzione adatta? Conto Arancio ING ti consente di ottenere il 5% annuo lordo per i primi 12 mesi dalla data di attivazione del conto, fino ad un massimo di ben 100.000 euro. La proposta pensata per te da ING ti sembra del tutto vantaggiosa? Se la risposta è sì, continua a leggere questo articolo per saperne di più e procedere con l’apertura nel tuo conto deposito.

ING, oggi ti dà l’opportunità di far crescere i tuoi risparmi come hai sempre desiderato. Farlo è semplicissimo: ti viene infatti richiesto di aprire e attivare Conto Arancio con un bonifico e per i primi 12 mesi dalla data di attivazione hai il 5% annuo lordo di interesse sulle somme depositate fino ad un massimo di 100.000 euro.

Per te anche un’alternativa nel caso in cui non avessi uno stipendio da accreditare. Come opzione alternativa puoi infatti versare sul tuo conto almeno 1.000 euro ogni mese.

Scegli Conto Corrente Arancio e Conto Arancio;

Attivali entro l’11 maggio con un primo bonifico;

Accredita lo stipendio entro il 31 agosto.

Fai crescere i tuoi risparmi: per te 5%

Non perdere altro tempo, approfittane per poter far crescere i tuoi risparmi con una soluzione super vantaggiosa. Come accennato, per ottenere il 5% lordo annuo devi aprire Conto Corrente Arancio e scegliere anche Conto Arancio (il conto di deposito per i tuoi risparmi) durante la richiesta di Conto Corrente Arancio. Dunque, dovranno essere tutti e due attivi, fai un primo bonifico che dovrà essere accreditato entro l’11 maggio!

Metti e togli i soldi quando vuoi e non perdi l’interesse. Accedendo alla pagina web dedicata puoi farti due conti grazie al simulatore che ti consente di inserire importo e durata. Approfittane subito!