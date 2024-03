Conto Arancio, per te deposito senza vincoli e 3% di interessi

Sei alla ricerca di una soluzione valida per poter far crescere i tuoi risparmi? Le proposte che ti vengono fatte sono talmente tante che con sai quale scegliere? Non preoccuparti, siamo qui per aiutarti e proprio per questo motivo oggi parliamo di Conto Arancio. Non a caso, ING ti dà l’opportunità di aprire e attivare Conto Arancio con un bonifico e per i primi 12 mesi dalla data di attivazione hai il 3% annuo lordo di interesse sulle somme depositate fino ad un massimo di 100.000 euro. Hai letto bene, ricevi il 3% annuo lordo per 12 mesi!

Con il conto deposito ING sei tu ad avere il pieno controllo del tuo denaro: hai infatti la possibilità di mettere e togliere i soldi quando vuoi senza perdere gli interessi. Dunque, con il conto deposito hai una remunerazione sul denaro depositato ma non prevede servizi come carta di credito, bonifico, assegni e domiciliazioni. La caratteristica del conto deposito è infatti proprio quella di appoggiarsi al conto corrente dal quale è alimentato sia per le operazioni di prelievo che per i versamenti.

Conto Arancio: metti e togli il tuo denaro senza vincoli

Hai sempre desiderato aprire un conto senza sorprese e costi nascosti? Oggi hai a portata di mano la soluzione perfetta per te! Con il conto deposito ING i costi da sostenere sono pari a 0:

Apertura 0€

Chiusura 0€

Versamenti 0€

Prelievi 0€

Rendiconto online 0€

Non perdere altro tempo dunque per fare crescere i tuoi risparmi. Devi solamente aprire e attivare Conto Arancio con un bonifico entro l’11 maggio 2024. Per i primi 12 mesi dalla data di attivazione avrai il 3% annuo lordo di interesse sulle somme depositate fino ad un massimo di 100.000 euro. Inoltre, il tasso di interesse nominale pari al 3% annuo lordo sarà applicato sulle somme depositate fino a 100.000 euro per 12 mesi dall’attivazione del conto stesso.