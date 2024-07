Conto Arancio Più: fino a 100 euro di buoni Amazon con questo codice

Conto Corrente Arancio Più regala fino a 100 euro di buoni Amazon. L’iniziativa è rivolta ai nuovi clienti che apriranno Conto Corrente Arancio Più e richiederanno la Carta di Debito Mastercard entro il prossimo 9 settembre inserendo il codice ING2024 in fase di sottoscrizione. I vantaggi inclusi nel conto di ING si sommano quindi alla convenienza di poter fare acquisti gratis su Amazon, ma vediamo prima le caratteristiche principali di Conto Corrente Arancio Più.

I vantaggi di Conto Arancio Più: tanti servizi inclusi a costo zero

Conto Corrente Arancio Più è a canone zero per chi accredita lo stipendio o la pensione. Il conto include una Carta di Credito Mastercard Gold e una Carta di Debito Mastercard anch’esse a canone zero. Ci sono poi la possibilità di effettuare bonifici SEPA fino a 50.000 euro anche istantanei senza costi e di pagare bollettini, F24, MAV, RAV, CBILL e pagoPA senza spese di commissione. Non mancano poi i prelievi a zero euro in Italia e in altri paesi europei.

Per quanto riguarda invece la Carta di Credito Mastercard Gol inclusa, i suoi vantaggi principali sono PIN e limiti di spesa personalizzabili, Pagoflex per pagare gli acquisti fatti in più mesi e il supporto a Mastercard Fast Track per saltare la coda in aeroporto: funzione molto apprezzata, questa, soprattutto in questo periodo di partenze vacanziere. Tra i servizi presenti c’è anche il supporto alle piattaforme Google Pay ed Apple Pay.

Completata la breve panoramica dei vantaggi inclusi in Conto Corrente Arancio Più, è adesso il momento di vedere come avere fino a 100 euro di buoni Amazon in regalo. Il primo passaggio, come abbiamo detto in precedenza, è aprire Conto Corrente Arancio Più con il codice ING2024 e scegliere la Carta di Debito Mastercard entro il 9 settembre. Quindi seguiranno i seguenti step:

Attivare Conto Corrente Arancio Più effettuando un primo bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre;

Attivare la Carta di Debito Mastercard e fare un acquisto di qualsiasi importo entro il 29 novembre per poter ricevere il primo buono regalo Amazon da 50 euro;

Spendere almeno 500 euro con la Carta di Debito Mastercard inclusa entro il 29 novembre per poter ricevere il secondo buono regalo Amazon da 50 euro;

Mantenere attivi Conto Corrente Arancio Più con un saldo di almeno 200 euro e la Carta di Debito Mastercard finché ING non invierà i buoni regalo via email.

Una volta ricevuti i buoni al proprio indirizzo di posta elettronica, essi saranno pronti da riscattare su Amazon.it. Da notare però che i buoni non saranno validi sulle versioni straniere dello store Amazon.