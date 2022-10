Conto Arancio regala un buono Amazon da 120€

L’offerta nell’ambito dei conti correnti online è sempre più ampia. Sono tante le piattaforme, più o meno affidabili, che propongono diverse caratteristiche potenzialmente interessanti.

In questo contesto, la scelta migliore possibile è quella di optare per un istituto bancario classico ma che ha una mentalità votata al futuro. Conto Corrente Arancio di ING dunque, rispecchia in modo perfetto tale identikit.

A rendere ancora più appetibile tale soluzione poi, vi è una recente iniziativa a dir poco lodevole.

Aprendo un conto infatti, è possibile ottenere un buono regalo da 120 euro spendibile su Amazon.it.

Come ottenere il buono regalo Amazon

Per ottenere il buono da 120 euro è necessario:

aprire un Conto Corrente Arancio entro il 13/10 ;

; attivarlo attraverso un bonifico (di qualsiasi importo) entro il 30/11 ;

; accreditare sullo stesso lo stipendio o la pensione entro il 31/12.

Come è facile intuire, oltre al buono regalo Amazon, Conto Arancio ha tanto altro da offrire ai suoi sottoscrittori.

L’app collegata al conto in questione, offre la possibilità all’intestatario di gestire le proprie finanze con pochi e semplici tocchi sul display.

Scegliendo il modulo Zero Vincoli poi, consente di effettuare bonifici online e telefonici a titolo gratuito (fino a 50.000 euro) nonché di annullare le commissioni di eventuali prelievi ATM in Italia o Europa.

La carta poi, permette di gestire oltre ai classici pagamenti, anche quelli contactless o via Apple Pay e Google Pay.

Infine, il modulo Zero Vincoli, include anche un libretto degli assegni gratis all’anno.

E i costi? Questa formula così vantaggiosa di conto digitale ha un costo di 2 euro al mese ma è gratuito con un accredito (di pensione o stipendio) pari a 1.000 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.