Conto Arancio: risparmia con uno dei tassi di interesse più alti

Conto Arancio di ING è sempre una buona opportunità per mettere a frutto le proprie giacenze grazie al sempre elevato tasso di interesse offerto dal deposito. Puoi infatti beneficiare del 4% annuo lordo sulle somme che raggiungono un massimo di 100.000€.

Conto Arancio: il deposito vantaggioso per i tuoi risparmi

Conto Arancio offre un tasso del 4% annuo lordo per i primi 12 mesi, per le somme fino a 100.000 euro. Ti garantisce in questo modo uno dei rendimenti più alti tra quelli che puoi trovare nei vari prodotti finanziari disponibili adesso. Puoi anche simulare il rendimento nella pagina ufficiale, inserendo la cifra che vuoi depositare e il periodo.

Trattandosi di un deposito, non ha alcuna tipologia di spese extra per quanto riguarda le spese di apertura, chiusura, prelievo e versamento, includendo anche il rendiconto online. Lo abbini a qualsiasi conto corrente di cui sei già titolare, ma se vuoi, puoi anche richiederlo insieme a Conto Corrente Arancio, il conto a canone zero di ING che puoi abbinare a diverse carte di pagamento. Inoltre non c’è qualcun tipo di vincolo. Puoi prelevare o versare i tuoi soldi quando vuoi, senza perdere un centesimo degli interessi accumulati.

Richiederlo è semplice. Devi solo aprire e attivare Conto Arancio con un primo versamento entro il 27 gennaio e ottenere così per i primi 12 mesi dall’attivazione il 4% fino a 100.000 euro. Basta recarti nella pagina ufficiale e seguire da li la procedura, fornendo i dati e la documentazione necessaria. Gli interessi verranno versati alla fine dell’anno o alla chiusura del conto.

L’iniziativa è riservata ai clienti che non sono mai stati titolari del conto deposito di ING, e lo aprono entro la data indicata. L’offerta può essere anche richiesta dai titolari di Conto Corrente Arancio che non hanno mai richiesto il conto deposito. In quel caso, può essere subito attivato direttamente dall’area privata.

