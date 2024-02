Conto Arancio: risparmio con il 3% di interesse annuo lordo

Conto Arancio di ING rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un modo semplice e vantaggioso per far fruttare i propri risparmi. La combinazione di un tasso di interesse elevato, zero costi di gestione, e la flessibilità di accesso ai fondi lo rende un prodotto attraente nel panorama dei conti di deposito.

Conto Arancio è un conto di deposito che offre un tasso di interesse del 3% annuo lordo per i primi 12 mesi, valido fino a un massimo di 100.000 euro. Questa iniziativa è aperta a tutti coloro che attiveranno il loro primo Conto Arancio entro l’11 maggio 2024.

Caratteristiche

Apertura e attivazione: Per beneficiare di questa offerta, è necessario aprire e attivare un Conto Arancio, effettuando un primo versamento entro l’11 maggio 2024.

Durata e limite: Il tasso del 3% è valido per i primi 12 mesi dalla data di attivazione del conto, su un importo massimo di 100.000 euro. Gli interessi vengono accreditati sul Conto Arancio alla fine dell’anno o alla chiusura del conto.

Flessibilità: Un punto di forza di Conto Arancio è la sua flessibilità. Non ci sono vincoli di permanenza sulle somme depositate, permettendo di depositare e prelevare i propri risparmi in qualsiasi momento, senza perdere l’interesse maturato.

Zero costi di gestione: Conto Arancio si può aprire direttamente online e si può gestire tramite canali digitali. Non sono previsti costi di apertura o di chiusura e anche i versamenti, i prelievi, e i rendiconti online sono gratuiti.

Conto Arancio è un conto di deposito, si tratta quindi di un prodotto bancario diverso dal conto corrente tradizionale. Non offre servizi come carte di credito o assegni, ma è focalizzato sulla remunerazione del denaro depositato. Dopo i 12 mesi, superato il periodo promozionale, sui depositi oltre i 100.000 euro o sui conti successivi al primo, si applicherà il tasso di interesse “base” previsto dalla banca.

