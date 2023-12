Conto Arancio: senza vincoli e tasso di interesse del 4%

Conto Arancio è la soluzione attualmente più conveniente per accrescere i tuoi risparmi. Offre infatti un tasso di interesse annuo lordo del 4%, se lo richiedi adesso, e non ha vincoli di alcun tipo, consentendoti di prelevare o depositare denaro quando ti pare, senza perdere gli interessi maturati.

Conto Arancio: perché conviene

Con Conto Arancio puoi depositare i tuoi soldi e ritirarli quando vuoi, senza costi di apertura, gestione, trasferimento o chiusura. Inoltre, puoi contare sulla solidità e affidabilità di ING, una delle principali banche online in Europa.

Aprendo il conto deposito entro il 31 dicembre 2023, puoi beneficiare di un’offerta esclusiva: un tasso del 4% annuo lordo per 12 mesi suoi depositi fino a 100.000€, senza vincolare i tuoi soldi. Un’occasione da non perdere per far rendere al meglio i tuoi risparmi!

Aprirlo è facile e veloce: basta compilare il modulo online e inviare la documentazione richiesta. Puoi farlo direttamente da questa pagina se non sei ancora cliente ING, oppure dalla tua Area Riservata se sei già titolare di un prodotto della banca, come Conto Corrente Arancio.

Ecco in sintesi tutti i vantaggi del conto deposito:

Zero spese : trattandosi di un conto deposito, non paghi nulla per aprirlo, gestirlo, trasferire denaro o chiuderlo.

: trattandosi di un conto deposito, non paghi nulla per aprirlo, gestirlo, trasferire denaro o chiuderlo. Zero vincoli : metti e togli i tuoi soldi quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati a fine anno.

: metti e togli i tuoi soldi quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati a fine anno. Rendimento elevato : hai il 4% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000€, uno dei tassi più alti tra quelli attualmente disponibili.

: hai il 4% annuo lordo per 12 mesi fino a 100.000€, uno dei tassi più alti tra quelli attualmente disponibili. Sicurezza e affidabilità : i tuoi risparmi sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e puoi contare sul servizio clienti di ING, disponibile 24 ore su 24.

: i tuoi risparmi sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e puoi contare sul servizio clienti di ING, disponibile 24 ore su 24. Comodità e semplicità: puoi consultare il tuo conto deposito anche dal tuo smartphone, tramite l’app o il sito di ING, e fare tutte le operazioni in pochi passaggi.

Conto Arancio è il conto deposito che fa crescere i tuoi risparmi senza vincoli. Non perderti la promozione e aprilo oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.