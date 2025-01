Conto aziendale, Finom offre un mese di piano Premium gratis

Fino al 25 gennaio sarà possibile beneficiare di un mese di piano Premium gratuito del conto aziendale Finom, conto online con IBAN italiano, cashback fino al 3% e servizio di fatturazione integrato. Tra le altre cose, include anche carte fisiche e virtuali gratuite, con un limite di prelievo presso gli ATM fissato a 5.000 euro.

Finom è un’azienda fintech europea che offre un conto aziendale online pensato appositamente per gli imprenditori e le piccole e medie imprese. La sua soluzione innovativa unisce molteplici servizi finanziari, tra cui conto business, gestione finanziaria e contabilità, a fronte di un processo di registrazione semplice e veloce.

I punti di forza del conto aziendale Finom

Proprio l’unione tra account business e fatturazione elettronica in un’unica soluzione è uno dei principali punti di forza del conto business Finom. Gli imprenditori e le PMI possono inviare le fatture direttamente dal loro account, associare quest’ultime alle entrate, accedere ai registri finanziari da un’unica posizione e ricevere i pagamenti più velocemente.

Un altro fiore all’occhiello sono gli strumenti di contabilità. A questo proposito, i titolari del conto possono conservare i loro documenti sulla piattaforma offerta da Finom in modo da averli sempre a portata di mano, digitalizzare scontrini e ricevute tramite un tool di riconoscimento avanzato e categorizzare le spese.

A tutto questo si aggiunge l’emissione di carte di debito VISA gratuite per sé e i propri dipendenti, con lo 0% di commissioni. L’emissione, l’imposizione di limiti, la ricarica o il blocco sono a portata di un clic, ed in più vi è la compatibilità con Apple Pay e Google Pay.

Fino a questo sabato sarà possibile approfittare di un mese di prova gratuita del piano Premium, che include 5 utenti, 3 portafogli e bonifici SEPA in entrata e in uscita illimitati. Sono illimitate anche le carte virtuali incluse, mentre sono disponibili 15 carte fisiche (fino a 3 per utente).