Conto aziendale: interessi sulla liquidità e cashback fino al 10% con Vivid

La scelta giusta per accedere a un conto corrente aziendale davvero conveniente è rappresentata dal conto Vivid che mette a disposizione vari piani tra cui scegliere quello più in linea con le proprie esigenze. Il servizio offerto da Vivid è disponibile sia per le aziende che per i liberi professionisti. C’è sempre un piano a canone zero, già ricco di vantaggi, e sono disponibili anche piani a pagamento, in grado di rendere più conveniente il conto.

Vivid mette a disposizione la remunerazione della liquidità presente sul conto, con un 4% per due mesi e poi fino al 3%. C’è anche la possibilità di sfruttare il cashback fino al 10% delle spese (tra gli store su cui è previsto il cashback c’è anche Amazon). Per tutti i nuovi clienti, Vivid offre 2 mesi di prova gratuita. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di Vivid, linkato qui di sotto.

Conto aziendale Vivid: ecco a chi conviene

Il conto aziendale Vivid mette a disposizione diversi vantaggi per i suoi clienti:

è possibile avere fino a 30 IBAN

è possibile sfruttare carte fisiche e virtuali gratuite

c’è un tasso di interesse del 4% sul saldo positivo per 2 mesi , successivamente la liquidità viene remunerata con un tasso che può arrivare fino al 3%

sul saldo positivo , successivamente la liquidità viene remunerata con un tasso che può arrivare per gli acquisti con carta è possibile sfruttare fino al 10% di cashback ; aziende e professionisti possono sfruttare, ad esempio, fino al 10% di cashback su Amazon

; aziende e professionisti possono sfruttare, ad esempio, fino al 10% di cashback su Amazon ci sono i trasferimenti istantanei SEPA e i trasferimenti SWIFT

c’è la possibilità di sfruttare un sistema di accesso multiplo per i dipendenti con autorizzazione personalizzate

Il conto Vivid è disponibile a canone zero o con piani a pagamento, con vantaggi crescenti e fino al 24% di sconto scegliendo la versione annuale. Per tutti i clienti ci sono 2 mesi di prova gratuita.

Una rapida analisi delle caratteristiche del conto conferma come la proposta di Vivid sia adatta a tutti, risultando ideale sia per i liberi professionisti che per le aziende, di vario tipo e grandezza. L’offerta articolata su più piani e i molteplici servizi aggiuntivi rendono questa soluzione un’ottima scelta per tutti. Per accedere alla prova gratuita basta seguire il link qui di sotto.