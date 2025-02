Conto aziendale online: 3 mesi gratis per scoprire tutti i vantaggi di Blank

La scelta giusta per puntare su un conto aziendale al 100% online in grado di garantire un servizio davvero completo e ricco di vantaggi è rappresentata dal conto proposto da Blank, una società del Gruppo Crédit Agricole. Il conto è disponibile su tre livelli (si parte da 9 euro + IVA al mese) e per i nuovi clienti c’è la possibilità di accedere a 3 mesi gratis di servizio. Per tutti i dettagli basta visitare il sito ufficiale di Blank, accessibile qui di sotto.

Conto aziendale con Blank: perché conviene

Il conto aziendale proposto da Blank è una soluzione al 100% online, accessibile a ditte individuali e piccole imprese che hanno la possibilità di sfruttare un prodotto ricco di vantaggi. Articolato su tre piani, il conto è abbinato a una carta di debito Visa Business e include vari strumenti di gestione contabile e amministrativa, per semplificare la vita ai clienti, che possono contare su un servizio di assistenza via telefono e WhatsApp.

Sono incluse anche varie coperture assicurative (viaggio, malattia e incidenti, uso fraudolento dell carta già a partire dal piano base e altre vengono aggiunte con gli altri piani che includono la copertura per il mantenimento del reddito e l’assicurazione stradale in Europa) che rendono ancora più completo il conto. Per le operazioni in uscita, inoltre, sono disponibili 30 bonifici SEPA (che crescono fino a diventare illimitati in base al piano scelto).

Come sottolineato in precedenza, Blank è accessibile scegliendo tra uno dei tre livelli disponibili:

Essenziale a 9 euro al mese

a 9 euro al mese Comfort a 17 euro al mese

a 17 euro al mese Completa a 39 euro al mese

Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Per i nuovi clienti c’è la possibilità di richiedere l’offerta in corso che mette a disposizione 3 mesi gratis di utilizzo del conto Blank (con un risparmio che può arrivare a 117 euro + IVA)