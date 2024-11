Conto aziendale online completo di tutto con la fintech italiana Tot

Più controllo, più flessibilità, meno tempo perso. È quanto offre il conto aziendale online Tot, progettato da una fintech 100% italiana con sede a Milano. Una piattaforma completamente digitale, il cui obiettivo è di semplificare la gestione amministrativa e finanziaria di qualsiasi attività.

Tra le sue caratteristiche chiave c’è l’affidabilità, data da un IBAN italiano, la tutela dei capitali fino a 100.000 euro e una piattaforma che include in un’unica soluzione i servizi di banking e amministrazione. Inoltre, essendo una piattaforma online, è possibile avere il proprio business a portata di mano ovunque ci si trovi.

Il modulo per iscriversi al conto aziendale è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Tot.

Le caratteristiche del conto aziendale online Tot

Una delle parole d’ordine del conto Tot è flessibilità. Con un’unica piattaforma i titolari di un’attività possono fare affidamento su un conto aziendale con IBAN italiano, F24, pagamenti RiBa e pagoPA, collegamento a Entratel e Fisconline, più bonifici SEPA istantanei, sempre senza commissioni.

Flessibilità che va a braccetto con la contabilità aziendale semplificata. In questo gioca un ruolo determinante l’integrazione con il Cassetto Fiscale online, che permette di effettuare tutta una serie di operazioni tra cui:

riconciliazione bancaria in automatico

pagamento dei fornitori con un clic

export per la prima nota

aggiungere filtri e categorie alle proprie fatture

I primi 30 giorni di Tot sono gratuiti. I piani disponibili sono Essentials, Plus e Premium, con prezzi a partire da 7 euro al mese. Non sono previsti costi di apertura, mentre per quanto riguarda il bollo bisogna versare un unico importo di 2 euro.

I dettagli completi della piattaforma online sono disponibili su questa pagina del sito Tot.