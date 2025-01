Conto aziendale online con cambio valuta istantaneo grazie a wamo

Se per la propria attività si necessità di un conto aziendale online che integri un cambio valuta istantaneo, una delle scelte più interessanti è quella proposta da wamo, piattaforma britannica specializzata in servizi bancari digitali per liberi professionisti, piccole e medie imprese e startup.

Nello specifico, wamo offre un conto aziendale con cambia valuta, fatturazione semplificata, gestione delle spese e pagamenti. Fino al 31 gennaio i nuovi clienti possono ottenere 3 mesi gratis del piano Grow, avendo accesso a tutte le sue funzionalità durante il periodo di prova.

L’offerta dei 3 mesi gratuiti è riscattabile su questa pagina del sito wamo.

wamo: il conto aziendale per gestire le finanze

Come accennato nell’introduzione dunque, con il conto business digitale wamo si possono ricevere pagamenti in 24 valute, per poi convertirle in un secondo momento con tariffe competitive, senza mai lasciare il proprio account. Facendo un esempio pratico, i destinatari di un bonifico possono saldare le fatture nella loro valuta locale, con il conto wamo pronto a convertire e depositare in automatico qualsiasi delle 24 valute diverse.

Un altro elemento chiave del conto è poi la sicurezza. Da un lato, wamo è autorizzato come Istituto di Moneta Elettronica (EMI), con i fondi che vengono protetti dunque in un conto bancario sicuro; dall’altro lato, la piattaforma propone un servizio di protezione antifrode attivo 24 ore su 24 e la crittografia a livello bancario dei dati sensibili.

Con wamo Grow i liberi professionisti hanno accesso a tutta una serie di strumenti necessari per far crescere la loro attività, tra cui carte Visa virtuali illimitate, 50 trasferimenti locali gratuiti e lo 0,5% di cashback su tutte le spese.

Per attivare tre mesi gratis del piano Grow, riferito all’innovativo conto aziendale online, è sufficiente aprire il conto collegandosi a questa pagina del sito wamo.