Conto aziendale online Finom: IBAN entro 24 ore e cashback fino al 3%

Finom è un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla Banca Centrale Olandese. Ai suoi clienti residenti in Italia offre un IBAN italiano entro 24 ore, a cui si aggiungono un servizio di fatturazione integrato e un cashback fino al 3%.

In particolare, la società fintech Finom si rivolge agli imprenditori e ai titolari delle piccole e medie imprese, offrendo loro un conto business innovativo per aiutarli in una gestione aziendale più semplice. Disponibile gratuitamente attraverso l’account Solo, in questi giorni è inoltre possibile provare il piano Premium gratis per 30 giorni collegandosi a questa pagina del sito Finom.

Le caratteristiche chiave del conto aziendale online Finom

Di solito, i conti aziendali online disponibili sul mercato offrono un IBAN straniero, disponibile tra l’altro dopo qualche giorno rispetto alla richiesta di apertura del conto. In questo aspetto Finom si comporta in modo diverso, offrendo un IBAN italiano entro un giorno dalla registrazione di un nuovo conto business.

Un altro elemento distintivo è l’integrazione del servizio di fatturazione elettronica. L’adesione a Finom consente di inviare le fatture direttamente dal proprio account, associarle alle entrate in arrivo, accedere ai registri finanziari da un’unica postazione e ricevere pagamenti più velocemente.

A tutto questo si aggiungono poi le carte fisiche e virtuali gratuite, con limite di prelievo agli sportelli ATM fissato a 5.000 euro. Le carte di debito Visa sono senza commissioni, nonché compatibili con i principali wallet digitali, tra cui Apple Pay e Google Pay.

Per aprire un nuovo conto aziendale online è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Finom e cliccare sul pulsante rosso Apri conto: da qui in avanti basta seguire la procedura guidata automatica.