Conto aziendale online wamo: i primi 3 mesi sono gratis

Se si è alla ricerca di un nuovo conto aziendale online, una delle promozioni più interessanti disponibili al momento è quella di wamo, fintech con sedi in Regno Unito, Malta e Finlandia, che propone un conto business digitale per facilitare la gestione delle finanze di piccole imprese e liberi professionisti. Iscrivendosi entro il 31 gennaio 2025, è possibile ottenere 3 mesi di wamo Grow – uno dei piani disponibili – gratis. L’offerta in corso è raggiungibile sul sito ufficiale di wamo (pagina in italiano).

I vantaggi del conto aziendale online wamo (piano Grow)

L’offerta di riferisce al piano Grow, per cui ecco quali sono i vantaggi legati all’attivazione del conto aziendale wamo scegliendo l’account in promozione:

carte virtuali e fisiche gratuite

0,5% di cashback su tutte le spese

carte Visa virtuali illimitate

50 trasferimenti locali gratuiti

Un ulteriore vantaggio è il supporto composto da persone reali. Il servizio di assistenza è disponibile in app, tramite la chat della piattaforma web, così come su WhatsApp per i casi più urgenti.

I titolari di un conto wamo sono in grado di accettare pagamenti in 24 valute, con IBAN locali per GB, DKK e LU. Un altro suo punto di forza riguarda le soluzioni finanziarie complete di cui dispone, come le fatture facili tramite app, l’integrazione con Xero e i sistemi di pagamento wamo Pay.

Sul fronte della sicurezza, wamo garantisce la crittografia dei dati sensibili, l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori e la rilevazione di qualsiasi attività fraudolenta, con un monitoraggio delle frodi attivo 24 ore su 24.

Per accedere alla prova gratuita di 3 mesi del conto aziendale online wamo Grow basta premere sul box qui sotto, cliccare quindi sul pulsante Iscriviti ora e inserire la propria e-mail. Nei passaggi successivi sarà possibile poi scegliere l’account Grow per beneficiare della prova di 90 giorni.