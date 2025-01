Conto aziendale online wamo: ottieni 3 mesi gratis del piano Grow

La fintech wamo, con sedi in Finlandia, Malta e Regno Unito, propone un conto aziendale online per aiutare le piccole imprese a gestire le proprie finanze. In estrema sintesi, si tratta di una soluzione innovativa per i pagamenti, la fatturazione, il cambio valuta istantaneo e la gestione delle spese.

Sono disponibili tre piani a pagamento: Start, Grow e Scale, con prezzi a partire da 191,90 euro l’anno. Fino al 31 gennaio sarà però possibile ottenere 3 mesi di wamo Grow gratis completando l’iscrizione online: l’apertura del conto è gratuita.

Come ottenere 3 mesi gratis del conto aziendale online wamo

Per ottenere una prova gratuita di 3 mesi del conto aziendale wamo occorre premere sul pulsante Apri un conto, selezionare Registro per completare l’iscrizione di un nuovo account, quindi scegliere Grow, il piano dedicato alle imprese di medie dimensioni.

Con wamo Grow, oltre al conto principale, si hanno fino a 10 sub-account (account subordinati rispetto al principale) e lo 0,5% di cashback su tutte le spese effettuate con la carta associata al conto. A proposito di questo, i titolari del piano Grow hanno a disposizione 10 carte virtuali gratuite e cinque carte fisiche gratuite, con possibilità di utilizzarle all’estero.

Tra le altre cose, consente di inviare pagamenti ricorrenti e programmati, offre una gestione del team completa e l’integrazione con Xero, software di contabilità basato su cloud per le piccole e medie imprese progettato da Xero Limited, società tecnologica che ha la sua base in Nuova Zelanda.

Sul fronte della sicurezza è importante sottolineare che wamo offre un conto business autorizzato e regolamentato, con i propri fondi protetti in un conto bancario sicuro. Vi è anche l’utilizzo della crittografia a livello bancario e sistemi avanzati antifrode in funzione 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito ufficiale wamo.