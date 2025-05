Conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e 5% di cashback con SelfyConto

Nell’ambito dell’iniziativa Cashback Selfy 2025, i nuovi clienti che apriranno il conto corrente online SelfyConto entro il 30 giugno 2025 riceveranno un cashback del 5% su una spesa mensile massimo di 500 euro, per un rimborso totale dunque di 25 euro.

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum, con canone del conto a zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. Compatibile con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay, include anche prelievi gratuiti in tutti i Paesi dell’Unione europea, la quota gratuita per il primo anno sia della carta di debito che della carta di credito, nonché tutte le operazioni del servizio di home banking a costo zero.

I vantaggi di aprire il conto corrente online SelfyConto

Il primo vantaggio è legato all’iniziativa di Banca Mediolanum: il rimborso del 5% su una spesa massima di 500 euro al mese, per un totale di 25 euro mensili. Si tratta di una delle percentuali di cashback più alte proposte da un conto online.

Un altro vantaggio legato alla promozione in corso sul sito ufficiale della banca è la possibilità di richiedere un Apple Watch, un Galaxy A26 da 128GB o un iPhone 16e da 128GB invitando rispettivamente almeno due amici (Apple Watch e Galaxy A26) e quattro amici (iPhone 16e).

Scegliendo di aprire SelfyConto si ottiene anche un ulteriore vantaggio: non pagare il canone del conto almeno per un anno, poi a partire dal secondo è possibile azzerarlo accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. E se si appartiene alla schiera di persone under 30, il canone rimane a zero fino al compimento dei trent’anni.

Infine, segnaliamo i prelievi gratuiti non solo in Italia ma in tutti i Paesi appartenenti all’Unione europea, un vantaggio significativo soprattutto per quanti viaggiano spesso in Europa per lavoro o per piacere.