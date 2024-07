Conto aziendale Qonto: ottieni 2 mesi gratis con questo codice

Qonto figura nella lista dei migliori conti aziendali online in Europa. Oltre a offrire un conto business con IBAN italiano, la sua offerta include carte Mastercard fisiche e virtuali, F24 e pagoPA gratuiti, un’assistenza clienti attiva sette giorni su sette, più bonifici SEPA istantanei e internazionali.

Ve ne parliamo oggi perché grazie al codice sconto esclusivo PERFX3 si ottengono due mesi gratis sui piani Essential, Smart o Basic. A questo proposito, ricordiamo che i prezzi dei piani Qonto partono da 9 euro al mese, per complessivo 108 euro all’anno (piano Basic).

Come ottenere 2 mesi gratis del conto aziendale online Qonto

Per ricevere due mesi gratis del conto aziendale Qonto occorre inserire il codice promo PERFX3 nell’apposito campo dedicato ai coupon durante la propria iscrizione al conto. Lo sconto gratuito per 60 giorni è valido per i piani Essential, Basic e Smart. Quest’ultimi due sono i primi due piani per le ditte individuali, i liberi professionisti e i lavoratori freelance, invece il piano Essential è quello più economico per le microimprese (da 1 a 9 collaboratori).

Tra le caratteristiche principali di Qonto si annoverano la fatturazione elettronica, l’associazione al conto di carte aziendali affidabili e personalizzabili, più la natura completa del conto stesso. A questo proposito, è da segnalare anche una nuova gestione contabile dell’attività, che si poggia sull’invio e conservazione delle fatture elettroniche, la categorizzazione delle spese e la digitalizzazione delle ricevute.

Per aprire il conto aziendale online Qonto è sufficiente collegarsi tramite questa pagina del sito ufficiale. In fase di iscrizione, ricordatevi di inserire il codice promozionale esclusivo PERFX3 per ottenere due mesi grati per i piani Essential, Basic o Smart.