Conto aziendale Smart e F24 facili con Qonto

Oggi è particolarmente importante per le imprese avere un conto corrente affidabile, che offre tantissimi vantaggi in termini di risparmio di tempo e sicurezza. Uno dei più convenienti è il conto aziendale Smart di Qonto.

Il conto aziendale funziona essenzialmente come il conto personale e ha il solito IBAN. Tuttavia, in confronto, può offrire ulteriori opportunità di espansione del portafoglio di attività.

Le aziende devono infatti tenere conto del fatto che effettuano regolarmente operazioni bancarie. Per questo motivo, spesso utilizzano pacchetti all-inclusive senza limiti di transazione.

Il conto Smart di Qonto funziona in modo diverso: vediamo come.

Conto aziendale Smart di Qonto: cosa offre

Con il conto aziendale Smart di Qonto si possono gestire le proprie finanze attraverso un’app molto intuitiva. Inoltre, si potrà disporre di un IBAN italiano e di carte sia virtuali che fisiche a uso e consumo di un team di lavoro.

I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifici istantanei e si possono pagare anche F24 e altri servizi innovativi.

Scegliere il conto Smart di Qonto significa ampia scelta di servizi, rating di solidità elevato, grande sicurezza, ottima assistenza e facilità d’uso degli strumenti offerti.

Per aprire un conto online Quonto, basta accedere a questa pagina. La procedura viene completata in pochissimi minuti e si potrà poi accedere al conto in qualsiasi momento, sia utilizzando un PC che un dispositivo mobile.

Per quanto riguarda gli F24, la compilazione avviene in pochi clic. Eventualmente, per qualsiasi dubbio, è possibile contattare il servizio clienti che è sempre disponibile.

Si potranno inoltre attribuire degli accessi specifici ai collaboratori più stretti, creando per loro delle carte nominative. Limiti di pagamento e prelievo possono essere tranquillamente impostati e gli scontrini e le ricevute di pagamento possono essere allegate tramite foto.

