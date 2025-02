Conto aziendale Vivid: tanti vantaggi e fino al 10% di cashback sulle spese

La scelta di un nuovo conto business per liberi professionisti, aziende e imprese di vario tipo passa per un’analisi attenta delle caratteristiche del conto stesso che, oltre a un’operatività completa (e digitale), deve poter garantire dei bonus aggiuntivi in grado di fare la differenza.

È il caso del Conto Vivid che rappresenta una delle opzioni più interessanti disponibili oggi sul mercato. Per i nuovi clienti che scelgono questo conto, infatti, è possibile sfruttare un tasso di interesse del 4% per i primi 2 mesi e poi fino al 3%, in base al piano scelto su piani selezionati).

In più c’è il cashback fino al 10% (la percentuale varia in base al negozio dove si effettua l’acquisto; su Amazon, ad esempio, si può arrivare all’aliquota massima). Per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile accedere al sito ufficiale di Vivid da cui si potrà completare l’apertura del conto.

Conto aziendale con Vivid: ecco perché sceglierlo

Il Conto Vivid si articola su più livelli:

per i liberi professionisti c’è il piano Standard a canone zero oltre al piano Prime da 7,90 euro al mese

c’è il piano Standard a canone zero oltre al piano Prime da 7,90 euro al mese per le aziende ci sono i piani Free Start, a canone zero, Basic, da 7 euro al mese, e Pro, da 19 euro al mese

ci sono i piani Free Start, a canone zero, Basic, da 7 euro al mese, e Pro, da 19 euro al mese per le imprese sono disponibili i piani dedicati Enterprise e Enterprise+ a partire da 79 euro al mese

I piani a pagamento sono sempre disponibili con 2 mesi di prova gratuita. I prezzi indicati sono IVA esclusa.

Con Vivid è possibile, quindi, accedere a un’offerta completa e personalizzabile, ricca di vantaggi e in grado di garantire un’operatività completa, con carte virtuali e fisiche, la possibilità di effettuare bonifici SEPA in uscita senza commissioni.

Il servizio proposto da Vivid aggiunge anche:

un tasso di interesse del 4% sulla liquidità non vincolata per 2 mesi , poi fino a 3% su alcuni piani selezionati

, poi fino a 3% su alcuni piani selezionati cashback fino al 10% per le spese con carta

Per un quadro completo sul conto e per scegliere la versione più adatta alle proprie necessità basta seguire il link qui di sotto.