Conto Banca Sella: canone e bonifici gratis in una soluzione all-in-one

Per chi cerca un nuovo conto corrente in Italia, Banca Sella è un importante istituto bancario che offre una gamma di soluzioni all-in-one.

Una delle sue offerte è il Conto Premium, che vanta una suite di servizi e vantaggi, tutti disponibili a condizioni molto vantaggiose.

Il Conto Premium di Banca Sella include un pacchetto di vantaggi, come carte di debito e di credito gratuite, bonifici gratuiti (fino a 2 bonifici istantanei al mese) e prelievi gratuiti (6 volte al mese presso gli sportelli automatici in tutta Europa, con prelievi gratuiti illimitati presso gli ATM Sella).

Pagando soltanto un canone mensile di 5 euro puoi usufruire del conto corrente Banca Sella. Se sei un nuovo cliente, ti verranno addebitati solo 1,50 euro al mese per i primi 3 mesi.

Per aprire il conto devi visitare subito il sito ufficiale di Banca Sella e aprire il conto anche tramite lo SPID.

Conto Banca Sella, la soluzione all-in-one che cercavi

Banca Sella offre una gamma completa di opzioni di conto per i propri clienti. Il conto Premium, in particolare, si distingue come la scelta ideale per godere di un servizio all-in-one.

Per un periodo limitato è previsto uno sconto significativo sul canone mensile, con una tariffa ridotta di 1,50 euro per tre mesi. Normalmente il costo standard è di 5 euro al mese.

Il pacchetto viene fornito completo di una carta di debito e di credito gratuita, che ti offre accesso illimitato a tutti i metodi di pagamento essenziali per una gestione efficiente delle spese.

I bonifici standard sono gratuiti se effettuati online, con il bonus aggiuntivo di due trasferimenti istantanei ogni mese senza alcun costo.

Gli sportelli automatici Sella ti offrono prelievi gratuiti, mentre gli sportelli automatici europei offrono fino a sei prelievi gratuiti. Accedi al link qui sotto e apri il conto:

Hai anche a disposizione una soluzione di conto gratuita per i primi 3 mesi: il conto Start. Poi pagherai soltanto 1,50 euro al mese, per sempre.

