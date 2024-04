Conto business completo 100% online per professionisti e PMI con Qonto

I professionisti e le piccole medie imprese si ritrovano a gestire diversi aspetti del proprio business, tra cui contabilità, note spese, fatturazione e operatività bancaria. Nella maggior parte dei casi, questo comporta un dispendio di energie rilevante, che può andare a inficiare anche sulla resa dell’azienda.

Un aiuto può arrivare da Qonto, il conto business 100% online che va a semplificare le operazioni bancarie e gestire in prima persona fatturazione elettronica, spese aziendali, contabilità e flusso di cassa. A partire da 9 euro al mese (IVA esclusa), è possibile provare Qonto gratis per 30 giorni.

I vantaggi del conto business Qonto

Innanzitutto, Qonto è un conto business completo per l’operatività bancaria di tutti i giorni. Dall’IBAN (italiano) ai bonifici SEPA istantanei, passando per l’integrazione di pagoPA, gli F24 e le carte Mastercard: tutti elementi inclusi nel conto.

I professionisti, titolari di partita IVA, sono in grado di effettuare transazioni tramite addebiti diretti, bonifici e carta. In più, grazie a un’interfaccia intuitiva qualsiasi sia il device in uso (computer o smartphone), la gestione del conto diventa più facile e veloce.

Numerosi i vantaggi anche per le PMI. Tra questi, uno dei più importanti è la gestione delle carte fisiche e virtuali per il proprio team, con limiti di pagamento e prelievo, per una chiara ottimizzazione delle spese aziendali.

Qonto è disponibile gratis per 30 giorni: la prova gratuita è senza impegno, questo significa che si è liberi di scegliere se proseguire o meno al momento del rinnovo, senza sostenere costi aggiuntivi. Tre i piani disponibili: Basic (9 euro al mese), Smart (19 euro al mese) e Premium (39 euro al mese).