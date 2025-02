Conto business digitale con fatturazione, cashback e molto altro: ora c'è wamo

Professionisti e PMI alla ricerca di un conto corrente business possono ora puntare ora su wamo, il nuovo conto aziendale online pensato per adattarsi a tutte le esigenze, offrendo un servizio completo e personalizzabile che comprende anche gli strumenti per la fatturazione oltre a una ricca offerta di carte, con possibilità di ottenere fino all’1% di cashback sulle spese.

Per accedere subito al conto basta visitare il sito ufficiale di wamo, tramite il link qui di sotto. Per i liberi professionisti, il conto è disponibile anche in versione a canone zero.

Conto business con wamo: ecco perché conviene

Con wamo è possibile accedere a un conto business ricco di vantaggi. L’istituto, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti, sia professionisti che aziende, la possibilità di scegliere tra tre diverse versioni del conto corrente, con vantaggi crescenti e, per i professionisti, anche l’accesso a una versione a canone zero. Per i piani a pagamento, invece, c’è sempre uno sconto fino al 20% scegliendo la versione annuale invece che quella mensile.

Sono disponibili carte fisiche e virtuali abbinate al conto con possibilità di ottenere fino all’1% di cashback su tutte le spese sostenute. In base al piano scelto, inoltre, è possibile gestire fino a 10 sub-account andando anche a eliminare le commissioni per i prelievi all’ATM oltre che per i bonifici locali in uscita (quelli in entrata sono sempre gratuiti).

Il conto business messo a disposizione da wamo, quindi, può essere la scelta giusta per aziende e professionisti che intendono accedere a un conto digitale, ricco di vantaggi e adattabile a quelle che sono le proprie necessità, sia per quanto riguarda i servizi inclusi che per i costi.

Per scegliere la versione del conto wamo su cui puntare basta accedere al sito ufficiale, qui di sotto.