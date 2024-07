Conto business e IBAN Italiano in pochi click: usa il codice sconto PERFX3

Qonto si è affermata nel panorama dei conti aziendali online, offrendo un’esperienza bancaria innovativa e su misura per le esigenze delle imprese. Con un IBAN italiano, funzionalità integrate per la gestione contabile, e una gamma di carte fisiche e virtuali Mastercard, Qonto si presenta come una soluzione versatile e pratica per la gestione delle finanze aziendali.

3 mesi gratis e servizi digitali inclusi

Il Conto Business di Qonto è disponibile con un canone mensile a partire da 9 € al mese, e diverse opzioni di conto per adattarsi alle esigenze di professionisti, microimprese e PMI. Utilizzando il codice sconto esclusivo PERFX3 è possibile ottenere i primi 3 mesi di canone gratuito. Il conto offre una gestione completamente digitale e un’ampia gamma di servizi, tra cui bonifici SEPA istantanei e internazionali senza commissioni, e pagamenti F24 e PagoPA inclusi.

Carte aziendali su misura

Qonto mette a disposizione anche diverse tipologie di carte aziendali per ogni esigenza. Le carte fisiche Mastercard, incluse in ogni piano, sono dotate di un’assicurazione professionale e permettono di personalizzare limiti e categorie di spesa. Le carte virtuali offrono un’alternativa sicura per gli acquisti online e in negozio, mentre le carte X in metallo combinano eleganza e funzionalità, con un limite di spesa mensile fino a 200.000€ e servizi premium esclusivi.

Gestione dei pagamenti e contabilità

Qonto semplifica i pagamenti aziendali, permettendo di inviare e ricevere bonifici SEPA istantanei fino a 30.000€ senza commissioni. La piattaforma permette di compilare, inviare e pagare i propri F24 direttamente dall’applicazione. La funzionalità PagoPA integrata consente di effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione senza commissioni per i primi 10 pagamenti mensili.

Servizi aggiuntivi e sicurezza

Oltre alle funzioni bancarie di base, Qonto offre una gestione integrata delle spese aziendali, permettendo di monitorare in tempo reale il flusso di cassa e assegnare budget ai collaboratori. La piattaforma supporta anche la fatturazione elettronica, facilitando la creazione e l’invio di preventivi e la gestione centralizzata delle fatture. Per garantire la massima sicurezza, Qonto utilizza sistemi di autenticazione a due fattori e protezione 3D Secure, con depositi garantiti fino a 100.000€ dal FITD.

Per conoscere l’offerta completa di Qonto clicca qui.