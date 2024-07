Conto business Finom con fatturazione elettronica a 0€ per un mese

Se sei alla ricerca di un conto business con fatturazione elettronica, ti segnaliamo l’offerta sul conto Finom, che propone il piano Premium gratis per un mese. La promozione scade fra 3 giorni (alle 23:59 di venerdì 19 luglio, ndr).

Pagamenti internazionali verso oltre 150 Paesi, carte con cashback fino al 3% e IBAN italiano entro 24 ore dall’apertura: questi i principali punti di forza di Finom, a cui si aggiungono la fatturazione elettronica e un software per la gestione delle spese.

Conto business Finom: il piano Premium a zero per un mese

Il piano Premium del conto business online Finom include 5 utenti e 3 portafogli, più carte virtuali illimitate, 100 bonifici SEPA in entrata/uscita e bonifici con addebito diretto, fino a 15 carte fisiche (3 per utente), 100.000 euro di limite di pagamento con carta, e 2.000 euro di limite di prelievo.

Le carte fisiche e virtuali associate al conto Finom sono carte di debito VISA gratuite e prevedono lo 0% di commissioni. Tra le altre cose, sono compatibili con i wallet digitali Apple Pay e Google Pay.

Un ulteriore fiore all’occhiello del conto business è l’integrazione della fatturazione elettronica, che consente ai titolari del conto di essere pagati più velocemente e aiutare i propri clienti a saldare la fattura con link di pagamento condivisi e integrazione con PayPal per pagamenti immediati.

A questo proposito, segnaliamo anche la possibilità di gestire in autonomia la dichiarazione dei redditi, grazie alla fatturazione automatica integrata e la funzione di caricamento di tutti i documenti e le transazioni.

Grazie all’offerta in corso, il piano Premium di Finom è in regalo per il primo mese. Al termine del periodo promozionale, il costo è di 34 euro al mese.