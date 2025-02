Conto business Finom: IBAN italiano, cashback fino al 3% e molto altro

Per aprire un nuovo conto corrente aziendale è necessario valutare, nel dettaglio, tutte le caratteristiche del servizio, in modo da poter essere sicuri di aver scelto la soluzione giusta, sia per quanto riguarda gli strumenti bancari che tutti i servizi contabili e fiscali che non possono mancare a un conto di questo tipo.

Per freelance e aziende alla ricerca di un conto business con fatturazione elettronica, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata da Finom. Il conto in questione, disponibile in diversi piani, garantisce IBAN italiano, disponibile entro 24 ore, una ricca offerta di carte, con cashback fino al 3% e molti servizi integrati, dalla riconciliazione delle fatture alla possibilità di ridurre i costi per il cambio e il trasferimento di denaro in tutto il mondo.

Per iniziare a usare Finom è possibile accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto e scegliere poi il piano più adatto alle proprie necessità. I nuovi clienti possono provare gratis per 30 giorni il servizio.

Conto Finom: ecco quale scegliere

L’offerta di Finom si articola in diversi piani. Per i freelance, ad esempio, sono disponibili tre piani:

Solo a canone zero

Start da 14 euro al mese

Premium da 34 euro al mese (con cashback del 3%)

Per le Società e le Imprese, invece, sono disponibili diversi altri piani, a partire da 14 euro al mese e anche con la possibilità di scegliere un piano personalizzato su misura, in modo da poter accedere al conto più vantaggioso possibile.

Tutte le proposte hanno, come detto, IBAN italiano e la possibilità di gestire il conto sfruttando svariati strumenti di contabilità e fatturazione, con accesso al commercialistica, riconciliazione e molto altro, oltre che con un’offerta di carte VISA che comprende sia carte fisiche che virtuali e tanti altri servizi aggiuntivi.

Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di provare gratis Finom. Per tutti i dettagli basta seguire il ilnk qui di sotto.