Conto business gratuito: ecco la soluzione per i freelance

Scegliere un conto corrente business gratuito può essere la soluzione giusta per un freelance alla ricerca di un modo semplice per gestire il proprio denaro e tutti gli aspetti legati alla fatturazione, anche senza dover sostenere spese.

Per raggiungere quest’obiettivo è possibile puntare su Conto Finom che, per i freelance, mette a disposizione un conto business a canone zero, con la possibilità di avere carte di debito fisiche e virtuali e con il sistema di fatturazione elettronica integrato e la possibilità di effettuare la riconciliazione.

I freelance che scelgono Finom, inoltre, hanno la possibilità anche di passare, in qualsiasi momento, a un piano a pagamento che aggiunge svarianti bonus aggiuntivi come la possibilità di utilizzo multi-utente, il cashback fino al 3% delle spese e l’azzeramento delle commissioni per le transazioni SEPA e dei costi di gestione delle carte fisiche.

Per un quadro completo in merito alle opzioni disponibili basta visitare il sito ufficiale di Finom. I piani a pagamento sono disponibili con una prova gratuita di 30 giorni.

Un conto business ricco di vantaggi

Finom è la scelta giusta per aziende e freelance alla ricerca di un conto aziendale con fatturazione elettronica e con tanti vantaggi integrati. Il servizio proposto si articola in più piani, permettendo ai clienti di poter individuare la versione giusta in base alle proprie necessità. La gestione è sempre completamente digitale.

Per i freeelance alla ricerca di un conto business gratuito c’è la possibilità di sfruttare la versione a canone zero, chiamata Solo. Ci sono, poi diversi piani aggiuntivi, sia per freelance che per le aziende, che arricchiscono l’offerta e che sono disponibili con una prova gratuita.

Con Finom è possibile sfruttare diversi strumenti di fatturazione oltre a un IBAN disponibile entro 24 ore. Ci sono poi le carte fisiche e virtuali, con cashback fino al 3% e la possibilità di effettuare pagamenti internazionali vero oltre 150 Paesi.

Per accedere al piano gratuito oppure per provare gratis uno dei piani a pagamento basta seguire il link qui di sotto e scegliere poi la versione più adatta alle proprie necessità.