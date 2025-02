Conto business: la scelta più conveniente è Finom con cashback fino al 3%

Per freelance, società e imprese è fondamentale poter individuare un conto corrente business in grado di adattarsi, al meglio, alle proprie necessità, garantendo tutte le funzioni di cui si può aver bisogno per una gestione digitale ed efficiente di tutti gli aspetti finanziari dell’attività lavorativa.

Tra le tante opzioni disponibili sul mercato, la soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata da Finom, che mette a disposizione un conto corrente business in grado di adattarsi alle necessità del cliente.

Finom propone 8 diversi piani (più un piano “su misura” per le aziende più grandi) garantendo un servizio digitale completo, arricchito da carte di pagamento fisiche e virtuali, con cashback fino al 3%, la possibilità di effettuare la riconciliazione, sfruttare la fatturazione elettronica molto altro ancora.

Il conto, inoltre, ha IBAN italiano e può essere aperto online in 24 ore. Per tutti i dettagli in merito al servizio basta visitare il sito ufficiale di Finom, da cui è possibile anche aprire il conto.

Conto Finom: la soluzione giusta per il proprio business

Finom è la soluzione giusta per aprire un conto business. Il servizio mette a disposizione dei suoi clienti un conto con IBAN italiano e tante possibilità di personalizzazione. Complessivamente, sono disponibili 8 piani in abbonamento oltre alla possibilità di ottenere un piano su misura per le aziende più articolate. Per i freelance, invece, c’è anche un piano a canone zero.

I contenuti del conto cambiano in base al piano scelto, con la possibilità di sfruttare il cashback fino al 3% per le spese sostenute con carta (sono incluse carte fisiche e virtuali). C’è anche la possibilità di gestione multi-utente, con anche l’opzione per consentire l’accesso al commercializza. Sono disponibili, inoltre, strumenti di fatturazione avanzata, con la possibilità di sfruttare la riconciliazione delle fatture ricevute.

Per scoprire i dettagli completi del conto business di Finom e scegliere il piano giusto basta seguire il link qui di sotto.