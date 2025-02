Conto business online per freelance e aziende: perché conviene scegliere Finom

Conto Finom è una delle opzioni più interessanti per chi è alla ricerca di un conto aziendale ricco di vantaggi e in grado di adattarsi alle proprie necessità. L’istituto, infatti, propone piani dedicati a freelance, società e imprese con la possibilità per ogni cliente di poter scegliere la versione più in linea con le esigenze del proprio business.

I piani proposti da Finom sono disponibili anche con un mese di prova gratuita che consente al cliente di “testare” le caratteristiche del servizio, valutando pro e contro e poi andando a scegliere il piano più adatto. Finom propone un conto con IBAN italiano, cashback fino al 3%, la fatturazione elettronica e altri strumenti do contabilità e fatturazione.

Per iniziare subito la prova gratuita basta visitare il sito ufficiale Finom.

Conto Finom: la scelta giusta per freelance, società e imprese

Il conto aziendale di Finom può essere personalizzato dal cliente, andando a scegliere tra uno dei piani dispositivi. Per i freelance c’è anche un piano a canone zero, che elimina i costi di mantenimento garantendo ugualmente un servizio di ottima qualità.

Tutte le versioni del Conto Finom includono un conto con IBAN italiano, disponibile entro 24 ore dalla richiesta, e la possibilità di accedere alle carte fisiche e virtuali VISA, con anche il cashback fino al 3% sulle spese sostenute (l’importo del cashback varia in base al piano scelto.

Le carte possono essere utilizzate anche con Google Pay e Apple Pay. C’è poi la fatturazione elettronica, la possibilità di effettuare la riconciliazione e di garantire l’accesso al commercialista che potrà consultare, direttamente, il conto aziendale.

A prescindere dal piano scelto, Finom garantisce la possibilità di gestire il conto tramite la sua piattaforma online, semplificando l’accesso a tutti i servizi inclusi. Per un quadro completo sui piani disponibili e per attivare la prova gratuita basta seguire il link qui di sotto.