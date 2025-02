Conto business per freelance: 3 motivi per cui Finom è la scelta giusta

I freelance alla ricerca di un conto corrente business hanno oggi la possibilità di puntare su Finom, un servizio in grado di mettere a disposizione degli utenti un conto con IBAN italiano accompagnato da strumenti per la gestione contabile e la fatturazione. Si tratta di una vera e propria piattaforma all in one, disponibile con più piani e accessibile anche optando per la versione a canone zero.

Per una prova gratuita del servizio basta visitare il sito ufficiale di Finom.

Conto business per Freelance: perché scegliere Finom

Ci sono diversi motivi per cui conviene puntare su Finom se, da freelance, si è in cerca di un conto corrente business in grado di garantire un serviio completo e vantaggioso. Di seguito, andiamo a sintetizzare tutti i vantaggi di questo conto in 3 motivi principali:

il conto è a canone zero ; per i freelance, Finom è disponibile con una versione a canone zero che offre un’operatività completa garantendo vari servizi per la gestione di contabilità e fatturazione oltre alle carte di pagamento e molto altro ancora; in qualsiasi momento, inoltre, è possibile passare ai piani Start e Premium , disponibili a partire da 14 euro + IVA al mese , che aggiungono tanti vantaggi extra

; per i freelance, Finom è disponibile con una versione a canone zero che offre un’operatività completa garantendo vari servizi per la gestione di contabilità e fatturazione oltre alle carte di pagamento e molto altro ancora; in qualsiasi momento, inoltre, è possibile passare ai piani e , disponibili a partire , che aggiungono tanti vantaggi extra chi sceglie Finom può sfruttare la fatturazione elettronica e la riconciliazione delle fatture ricevute per poter gestire al meglio tutti gli aspetti legati a questa parte della propria attività; con i piani a pagamento c’è anche la possibilità di garantire l’ accesso al commercialista al conto

ricevute per poter gestire al meglio tutti gli aspetti legati a questa parte della propria attività; con i piani a pagamento c’è anche la possibilità di garantire l’ il cashback delle spese; con i piani a pagamento è possibile ottenere fino al 3% di cashback sulle spese effettuate con le carte abbinate al conto: in questo modo è possibile ottenere fino a 20 euro di rimborso (per un totale di 240 euro in un anno) andando ad abbattere i costi di gestione

Per iniziare la prova gratuita di Finom basta seguire il link qui di sotto.