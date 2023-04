Conto business Qonto, per te prova gratuita per un mese

Qonto è una fintech molto conosciuta nel settore bancario italiano, che offre conti aziendali e strumenti di gestione finanziaria specificamente pensati per le PMI e i liberi professionisti, tra cui una prova gratuita per un mese del conto.

L’offerta di Qonto è pensata su misura per i professionisti, con un conto business a partire da 9 euro al mese e una serie di vantaggi che costituiscono la base ideale per gestire le questioni finanziarie.

Come dicevamo, Qonto offre in prova gratis per un mese e mette a tua disposizione diverse opzioni tra cui scegliere. Per saperne di più, visita il sito ufficiale di Qonto cliccando sul link qui sotto:

Qonto, prova gratuita per un mese ma poi canone a soli 9 euro al mese

Il piano Basic offre un conto business con IBAN italiano, 30 bonifici e addebiti mensili e una carta di debito One MasterCard, la quale è personalizzabile.

Inoltre, la piattaforma bancaria offre diversi strumenti di gestione finanziaria a cui puoi accedere con un canone mensile di 9 euro, ovviamente dopo la prova gratuita per un mese.

Il piano Smart di Qonto è l’opzione più popolare, che prevede due IBAN italiani, 60 bonifici diretti e una carta MasterCard con la possibilità di creare un numero illimitato di carte virtuali.

Smart offre strumenti di fatturazione elettronica, contabilità e dashboard per la gestione delle finanze aziendali. Il costo è di 19 euro al mese.

Qonto offre pacchetti personalizzati per piccole e medie imprese, start-up e associazioni, con piani a partire da 29 euro al mese.

Questi piani includono più IBAN (partendo da cinque), più One MasterCard e un numero illimitato di carte virtuali.

Puoi anche accedere a un’ampia gamma di strumenti di gestione finanziaria tramite una piattaforma web fornita da Qonto. Fai clic sul bottone qui sotto e apri il conto sfruttando i 30 giorni di prova:

Puoi scegliere liberamente il piano che più ti interessa, senza impegno poiché, alla fine della prova, potrai scegliere se restare o meno in Qonto.

