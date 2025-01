Conto con canone zero e fino a 500€ in regalo su Amazon: ora è possibile

Il Conto Online di Crédit Agricole è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto ricco di vantaggi. Con la promozione in corso, infatti, è possibile ottenere fino a 500 euro in Buoni Amazon con l’apertura del conto oltre che azzerare il canone a tempo indeterminato.

Ad arricchire i vantaggi del conto troviamo la carta di debito, con prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole, la possibilità di richiedere la carta di credito, i bonifici senza commissioni (anche istantanei) e il Conto Deposito, con interessi al 3% per 4 mesi.

Per tutti i dettagli in merito alla promo e per richiedere l’apertura del conto basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole accessibile qui di sotto.

Conto Online di Crédit Agricole: cosa prevede la promo

Il conto corrente proposto da Crédit Agricole prevede un canone di 2 euro al mese. Il canone, però, è azzerato per 9 mesi ed azzerato a tempo indeterminato rispettando una delle seguenti condizioni:

accredito di stipendio/pensione

patrimonio pari o superiore a 5.000 euro

dossier titoli attivo

età inferiore ai 35 anni

Tra le caratteristiche del conto troviamo:

la carta di debito con canone zero per due anni (poi 2 euro al mese) e prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole

la possibilità di richiedere la carta di credito con canone di 40,99 euro all’anno

i bonifici ordinari e istantanei gratuiti

il Conto Deposito con interessi al 3% per 4 mesi

Ci sono poi le promo per ottenere fino a 500 euro di Buoni Amazon in regalo:

50 euro di “welcome bonus” aprendo il conto con il codice VISA ed effettuando almeno una transazione entro 60 giorni dall’apertura

aprendo il conto con il codice VISA ed effettuando almeno una transazione entro 60 giorni dall’apertura 50 euro accreditando stipendio o pensione entro il 30 aprile 2025

entro il 30 aprile 2025 fino a 150 euro come cashback delle spese con carta : spendendo almeno 500 euro si ottengono 50 euro mentre per ottenere l’importo massimo di 150 euro è necessario arrivare a 3.000 euro

: spendendo almeno 500 euro si ottengono 50 euro mentre per ottenere l’importo massimo di 150 euro è necessario arrivare a 3.000 euro fino a 250 euro invitando i propri amici (50 euro per amico)

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.