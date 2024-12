Conto con prelievi e bonifici gratis (anche istantanei): questo è il migliore

Conto HYPE Next è la scelta giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente completo ma anche molto conveniente. Si tratta di un conto con IBAN italiano e carta di debito Mastercard abbinata che garantisce prelievi e bonifici (10 istantanei al mese) gratis oltre a una serie di polizze assicurative a fronte di un canone fisso di 2,90 euro al mese.

Utilizzando il codice CIAOHYPER, inoltre, si riceve un bonus di 20 euro all’apertura riservato a tutti i nuovi clienti. Per i dettagli completi sulla promo basta visitare il sito ufficiale di HYPE da cui è possibile seguire una veloce procedura di apertura online.

Perché Conto HYPE Next è la migliore scelta possibile

Conto HYPE Next è una scelta completa e conveniente per gestire il proprio denaro. Il conto in questione, come detto, ha un canone di 2,90 euro al mese e garantisce i seguenti vantaggi:

carta di debito a canone zero con prelievi gratis in Italia , da qualsiasi ATM, e con possibilità di utilizzare Google Pay e Apple Pay

bonifici ordinari senza commissioni ; ogni mese, inoltre, ci sono 10 bonifici istantanei senza commissioni

; ogni mese, inoltre, ci sono pacchetto di polizze assicurative (acquisti, riparazione elettrodomestici, assistenza medica etc.) incluso senza costi aggiuntivi

pacchetto di polizze assicurative (acquisti, riparazione elettrodomestici, assistenza medica etc.) incluso senza costi aggiuntivi
possibilità di ricarica anche da altra carta, senza commissioni

accesso ai prestiti personali via app , anche con funzione Credit Boost per ricevere fino a 2.000 euro in modo rapido

accesso ai prestiti personali via app , anche con funzione Credit Boost per ricevere fino a 2.000 euro in modo rapido
cashback fino al 10% per gli acquisti dagli store partner

Per sfruttare il conto corrente è possibile seguire una semplice procedura di apertura, tramite il link qui di sotto.