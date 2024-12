Conto corrente a canone zero per tutti con BPER

Nell’ambito di una nuova iniziativa, i nuovi titolari di un conto corrente online BPER possono beneficiare del canone mensile a zero. La promozione riguarda sia gli under 35, per i quali il canone è azzerato fino al compimento dei 35 anni, sia per gli over 35, che beneficiano del canone a zero per 3 mesi con la possibilità di mantenerlo a 0 accreditando lo stipendio o la pensione oppure con un bonifico mensile di 1.000 euro.

Il canone del conto online BPER include bonifici SEPA gratuiti, prelievi senza commissioni presso gli ATM del Gruppo BPER, servizi digitali tramite app e sito web, una consulenza dedicata online e in filiale, più la carta di debito Plus a canone zero.

Il conto di BPER Banca si può aprire direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale.

Conto corrente a canone zero con BPER

Inclusa nel conto online BPER c’è la carta di debito Plus, uno dei principali punti di forza del conto corrente a canone zero. Nello specifico, la carta offre prelievi gratuiti negli sportelli bancari automatici di BPER Banca, un collegamento diretto al wallet digitale del proprio smartphone e l’app SiSalute UP, con sconti fino al 30% sui servizi di assistenza sanitaria.

A tutto questo si aggiunge l’assicurazione UnipolSai, attraverso cui ciascun cliente di BPER ottiene il rimborso dei biglietti per eventi acquistati con la carta di debito a cui non è più possibile partecipare. La carta Plus del conto integra il circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Per aprire il conto corrente online di BPER Banca sono sufficienti il documento di identità, la tessera sanitaria e il proprio smartphone. Dopo la richiesta di apertura, il sistema fornirà dopo pochi minuti le credenziali di accesso ai servizi digitali.