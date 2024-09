Conto Corrente Arancio a zero spese: interessi al 4% e carta di credito inclusa

La nuova promo di ING cambia le carte in tavola e semplifica la vita a tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto a zero spese e/o con una liquidità in eccesso da investire. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Conto Corrente Arancio c’è la possibilità di ottenere un conto completo con canone zero, prelievi e bonifici (anche istantanei) gratis e anche carta di credito a canone zero.

Ad arricchire i vantaggi proposti da ING c’è il conto deposito con interessi al 4% per 12 mesi, che consente di incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità. Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire la procedura online, disponibile tramite il sito ufficiale di ING, accessibile di seguito.

Cosa include la promo di ING

Con ING è possibile accedere a Conto Corrente Arancio Più che si caratterizza per:

canone di 5 euro con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato con accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese

di 5 euro con possibilità di con accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro

bonifici senza commissioni , anche istantanei

, anche istantanei carta di credito a canone zero , con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese

, con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese carta prepagata a canone zero

Con l’accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese è possibile anche ottenere un tasso annuo lordo agevolato sul Conto Arancio, il conto deposito proposto da ING. In questo modo, è possibile sfruttare interessi del 4% per 12 mesi sul capitale depositato, che sarà sempre privo di vincoli e, quindi, sempre disponibile.

Per accedere alla promozione basta seguire il link riportato qui di sotto, completando poi l’apertura del conto corrente seguendo una semplice procedura online. Aperto il conto, rispettando le condizioni, sarà poi possibile iniziare a sfruttare il tasso di interesse lordo del 4%.