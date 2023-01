Conto Corrente Arancio: accredita lo stipendio e azzeri i costi

Conto Corrente Arancio è il conto corrente bancario di ING che ti offre tutti i servizi per gestire le tue spese di ogni giorno, dai prelievi ai pagamenti, in tutta comodità sempre e ovunque.

Con Conto Corrente arancio, se deciderai di accreditare lo stipendio, la pensione o se hai entrate di almeno 1.000€, oltre ad avere un canone di tenuta conto pari a 0€/mese, avrai inclusi gratis prelievi di contante in Italia e in Europa, bonifici SEPA online e al telefono e un modulo di assegni all’anno.

Per ottenere questi vantaggi basterà attivare Modulo Zero Vincoli in fase di apertura del Conto Corrente o successivamente. Modulo Zero Vincoli può anche essere disattivato gratuitamente ed in qualsiasi momento dal sito web.

Nel dettaglio il canone mensile di Modulo Zero Vincoli (che corrisponde 2 euro al mese) viene azzerato se nel mese solare di riferimento, accrediti sul tuo Conto Corrente Arancio lo stipendio o la pensione (causale ABI 27 o ABI 27P), oppure con entrate di almeno 1.000€.

Modulo Zero Vincoli ti permette di avere prelievi di contante in Italia e in Europa illimitati gratuiti con la carta di debito – ING non applica commissioni-, un modulo di assegni gratuito all’anno e puoi anche effettuare gratuitamente bonifici SEPA fino a 50.000 euro, anche al telefono attraverso il Servizio Clienti.

Conto Corrente Arancio è facile da gestire, potrai consultare i movimenti e il saldo del tuo conto o fare operazioni in qualsiasi momento dall’APP ING oppure dal sito. Avrai anche a disposizione il Servizio Clienti telefonico e potrai ottenere informazioni sui prodotti ING via chat e WhatsApp.

Per conoscere tutti i vantaggi offerti da Conto Corrente Arancio clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.