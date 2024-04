Conto Corrente Arancio: aprilo con Conto Arancio per avere il 5%!

Non perdere l’occasione unica offerta da ING e ottieni subito il 5% di interesse aprendo Conto Corrente Arancio insieme al conto deposito Conto Arancio. Hai la possibilità di scegliere il modulo “Zero Vincoli” per avere prelievi gratis, oppure il piano base con canone totalmente gratuito, oltre a scegliere la carta di pagamento MasterCard che preferisci.

Conto Corrente Arancio: 5% annuo lordo per 12 mesi con Conto Arancio

Conto Corrente Arancio ti offre il 5% annuo lordo sulle giacenze massime di 100.000€. Per averlo, ti basta diventare titolare entro l’11 maggio tramite la procedura online dalla pagina ufficiale e scegliere anche il conto deposito Conto Arancio. Dopo aver inserito i dati anagrafici e firmato i contratti, attiva tutto con un bonifico per iniziare a utilizzarlo e accredita lo stipendio entro il 31 agosto.

Il conto corrente è disponibile nei piani “Base” o “Zero Vincoli. Con il primo il canone è gratuito per sempre, ma i prelievi avranno una commissione di 0,95€, mentre con il modulo “Zero Vincoli” puoi prelevare gratis in tutta europa e avere un canone azzerato per 12 mesi. Successivamente questo passerà a 2€ al mese, ma potrai azzerarlo in via promozionale dopo avere accreditato un’entrata di almeno 1000€.

Tutti e due i piani offrono operazioni classiche, come bonifici SEPA, prelievi, versamenti, modelli MAV, RAV, F24 e ricariche senza alcuna commissione.

Con Conto Corrente Arancio puoi gestire le tue spese direttamente dalla App per Android o iOS: autorizzi tutte le operazioni con un clic e ricevi notifiche sui tuoi pagamenti. Inoltre, l’apertura del conto online è semplice e veloce, e puoi farlo anche anche con SPID.

Scegli la carta MasterCard che preferisci tra carta di debito, di credito per pagare a rate con l’opzione Pagoflex, o una prepagata da ricaricare rapidamente dal conto corrente. Tutte le carte consentono di personalizzare il PIN e possono essere associate ai portafogli digitali di Google Pay o Apple Pay.

Diventa ora titolare di Conto Corrente Arancio e non farti scappare la promo per massimizzare i tuoi risparmi!