Conto Corrente Arancio: azzera i costi del conto corrente

Conto Corrente Arancio di ING offre una soluzione flessibile e conveniente per la gestione delle finanze personali con un servizio bancario completo senza costi nascosti.

Conto Corrente Arancio offre un conto a canone zero e, con l’opzione “Modulo Zero Vincoli”, permette ai clienti di azzerare anche la maggior parte dei costi delle operazioni.

Caratteristiche

Per le operazioni effettuate online, con Conto Corrente Arancio non ci sono costi aggiuntivi. Tuttavia, per i servizi tramite Servizio Clienti, come bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24, e ricariche telefoniche, si applica un costo di 2,50€. I prelievi con carta di debito hanno un costo di 0,95€ in Italia e in Europa.

È possibile azzerare questi costi attivando Modulo Zero Vincoli. Con l’offerta attuale , Modulo Zero vincoli è attivabile a canone zero per i primi 12 mesi. Dopo il primo anno, il canone rimane gratuito se il cliente accredita lo stipendio o la pensione.

Costi dettagliati

• Canone mensile: 0€ per il Conto Corrente Arancio base, 0€ per i primi 12 mesi con il Modulo Zero Vincoli (poi 2€ azzerabili con accredito di stipendio, pensione o con entrate mensili di almeno 1000€).

• Prelievi di contante: Gratuiti con il Modulo Zero Vincoli, altrimenti 0,95€ ciascuno.

• Bonifici SEPA: Gratuiti online, 2,50€ ciascuno tramite Servizio Clienti senza Modulo Zero Vincoli.

• Moduli di assegni: 7,50€ ciascuno, ma uno gratuito all’anno con Modulo Zero Vincoli.

Procedura di apertura

L’apertura del Conto Corrente Arancio è completamente digitale e può essere effettuata online con firma digitale. Durante il processo, è possibile aggiungere il Modulo Zero Vincoli e selezionare le carte di pagamento preferite.

Conto Arancio per i risparmi

Conto Arancio è il conto deposito proposto da ING, che può essere collegato al Conto Corrente Arancio per far fruttare i risparmi. Attivandolo entro l’11/05/24,è previsto un tasso di interesse del 3% annuo lordo fino a 100.000€, senza costi aggiuntivi.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Corrente Arancio clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.